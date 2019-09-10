جيش الاحتلال يعلن اعتقال 17 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 08:56

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 17 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية فجر اليوم

منذ 8 mins 10 September، 2019
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