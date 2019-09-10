مباشر- مراسم العاشر من محرم

#مباشر مراسم احياء يوم العاشر من محرم 1441هـ – مجمع سيد الشهداء(ع)- الضاحية الجنوبية الثلاثاء 10/9/2019 #قناة_المنار

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المصدر: قناة المنار