مباشر- مراسم العاشر من محرم

#مباشر مراسم احياء يوم العاشر من محرم 1441هـ – مجمع سيد الشهداء(ع)- الضاحية الجنوبية الثلاثاء 10/9/2019 #قناة_المنار
🔴#انبقى_بعدك🔴
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#مباشر مراسم احياء يوم العاشر من محرم 1441 – مجمع سيد الشهداء(ع)- الضاحية الجنوبية الثلاثاء 10/9/2019 #قناة_المنار
🔴#انبقى_بعدك🔴https://t.co/bOEYIE96eI https://t.co/cKSfvfy7s9
— عاشوراء (@AashouraMT) September 10, 2019
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المصدر: قناة المنار