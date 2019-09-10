مجلس العموم البريطاني يرفض للمرة الثانية مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء انتخابات مبكرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2019 - 05:02

مجلس العموم البريطاني يرفض للمرة الثانية مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء انتخابات مبكرة

منذ 2 ساعة 10 September، 2019
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