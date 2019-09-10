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September 10 2019 - 05:02

إسبانيا أعلنت رسميا انتهاء منظمة “إيتا” الإنفصالية

منذ 1 ساعة 10 September، 2019
علم اسبانيا
أخبار دولية - اسبانيا

أعلنت نيابة المحكمة الوطنية الإسبانية، رسميًّا “انتهاء منظمة “إيتا” الإنفصاليّة”، بعد إعلان الأخيرة حلّ نفسها في أيار عام 2018.

ووصفت النيابة، في تقرير للمدعية العامة ماريا خوسيه سيغارا، للعام القضائي 2018، بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد في البلاد، منظمة “إيتا” بأنّها “منظمة منتهية”.

يُذكر أنّ في 3 أيار 2018، أعلنت منظمة “إيتا” الانفصالية في ​إسبانيا​، المصنّفة على قائمة ​الإرهاب​ لدى ​الاتحاد الأوروبي​، حلّ نفسها. وعندها، أرسلت “إيتا” خطابًا إلى مختلف المؤسسات و​منظمات المجتمع المدني​ في إقليم “باسك”، تعلن فيه حلّ كلّ هياكلها بشكل كامل.

المصدر: وكالات

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