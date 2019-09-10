رئيس حكومة شمال قبرص يبحث مع تشاووش أوغلو أنشطة التنقيب شرق المتوسط

بحث رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده تتار مع تشاووش أوغلو في لفكوشا عاصمة شمال قبرص، تناولا فيه العلاقات بين البلدين، وبحثا ملف جزيرة قبرص، وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.

وثمن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، زيارة تشاووش أوغلو إلى بلاده.

وأشار تتار إلى أهمية الضمانة التركية في جزيرة قبرص، مشددا على ضرورة عدم الإقدام على أي خطوة تمس مصير الجزيرة دون التشاور مع تركيا.

من جانبه، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا ستواصل دعم الشعب القبرصي التركي.

كما أوضح أوغلو، على حسابه بموقع “تويتر”، أنه التقى مع رئيس الحزب “التركي الجمهوري” وزعيم المعارضة في جمهورية شمال قبرص التركية، طوفان أرهرمان، وبحث معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية القبرصية.

ووصل تشاووش أوغلو الأحد إلى جمهورية شمال قبرص التركية في زيارة رسمية التقى خلالها المسؤولين هناك.

ومنذ أوائل مايو الماضي، تنفذ تركيا أعمال تنقيب عن الغاز في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر دوليا خالصة لجمهورية قبرص. إلا أن أنقرة تقول إن أنشطتها مرخصة من قبل جمهورية شمال قبرص التي تقطنها أغلبية تركية وتدعمها إدارة أردوغان رغم أنها غير معترف بها وفقا للقوانين الدولية.

ويعارض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجمهورية قبرص وحليفتها اليونان إضافة إلى مصر والكيان الإسرائيلي، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

المصدر: وكالة الاناضول