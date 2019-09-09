السيد نصرالله: نحن سنقول للإمام الخامنئي في وجه اميركا واسرائيل ما تركناك يا ابن الحسين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 22:02

السيد نصرالله: نحن سنقول للإمام الخامنئي في وجه اميركا واسرائيل ما تركناك يا ابن الحسين

منذ 6 mins 9 September، 2019
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