السيد نصرالله: الليلة وغدا سنقول لترامب ونتنياهو نحن قوم لا يمس بارادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 22:02
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نائب وزير الطاقة الأميركي: واشنطن قلقة للغاية إزاء مشتريات الصين من النفط الإيراني وسنبحث المسألة مع الحكومة الصينية
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سيرغي لافروف: نؤيد المبادرة الفرنسية في مجال البحث عن حلول يمكن أن تحافظ على الاتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الفرنسي من موسكو: قررنا تعزيز العلاقات مع روسيا وبحثنا معاهدة الصواريخ والأمن الإقليمي والدولي
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأردني تدعو إلى إعادة العلاقات مع سوريا وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين
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الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين: بشهادة الأسير بسام السايح تثبت الحركة الأسيرة صلابتها وصمودها أمام السجان الصهيوني
وزير الخزانة الأميركية: إدارة ترامب تنظر في فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ أس - 400 الروسية
حركة طالبان: نحن نسيطر على 70 بالمئة من أفغانستان وسنوقف هجماتنا على الأميركيين إذا توقفوا عن مهاجمتنا ووقعوا الاتفاق
ملكة بريطانيا توافق على قانون يرغم الحكومة على تأجيل بريكست إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعد خلال التصويت على منح الثقة لحكومته بعهد إصلاح جديد "يجعل من إيطاليا بلداً أفضل"
الشرطة الهولندية تؤكد وقوع 3 قتلى وجريح واحد في حادث إطلاق نار وقع في مدينة دوردريخت
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
السيد نصرالله: الليلة وغدا سنقول لترامب ونتنياهو نحن قوم لا يمس بارادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع
منذ 7 mins
9 September، 2019
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