السيد نصرالله: قائد مخيمنا اليوم هو الإمام الخامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الايرانية وتحاول أميركا أن تحاصره – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 22:02

السيد نصرالله: قائد مخيمنا اليوم هو الإمام الخامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الايرانية وتحاول أميركا أن تحاصره

منذ 7 mins 9 September، 2019
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