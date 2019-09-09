الوفد الامني المصري يغادر غزة

غادر الوفد الامني المصري الاثنين قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع بعد سلسلة من اللقاءات مع حماس والفصائل الفلسطينية.

والتقى الوفد قبل مغادرته قيادة حركة “حماس” ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، اضافة الى قادة الفصائل الفلسطينية في غزة.

وناقش المجتمعون جملة من الملفات والقضايا الهامة، أبرزها العلاقة الثنائية مع جمهورية مصر العربية، وسبل تطويرها بما يخدم القضايا المشتركة للشعبين، وملف المصالحة الفلسطينية، وسبل البحث عن مقاربات جديدة تحقق الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الوطنية وملف الحصار المفروض على قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الوفد المصري وعد ان تقدم مصر مبادرة جديدة للمصالحة الداخلية خلال اشهر قليلة تشكل انطلاقة للمصالحة الفلسطينية”.

وعبر الوفد المصري عن دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وحرصها على التخفيف من معاناته.

المصدر: وكالة معاً