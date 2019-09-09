إصابة فلسطيني بجراح خطرة خلال مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 19:16

إصابة فلسطيني بجراح خطرة خلال مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية (مراسل المنار)

منذ 1 ساعة 9 September، 2019
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