لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاردني تدعو الى اعادة العلاقات مع سوريا

شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني نضال الطعاني الاثنين على أهمية إعادة العلاقات بين الأردن وسوريا الى ما كانت عليه قبل إندلاع الأزمة السورية في عام 2011 وتفعيل اللجان المشتركة بين

البلدين.

وأكد الطعاني خلال لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالقائم بألاعمال السوري في المملكة شفيق ديوب “اهمية العلاقات التاريخية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين. وأهمية إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السورية عام 2011”.

كما أكد “ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين. وتحديدا الاقتصادية منها. وحل القضايا العالقة. ولاسيما الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية التي تدخل الاراضي السورية وملف المياه ونقل البضائع”.

وشدد على “أهمية استمرارية فتح الحدود بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين”. مشيرا إلى انه “لا يمكن ان نكون بعيدين عن سورية. ولا يمكن ان تكون سورية بعيدة عنا”.

المصدر: وكالة سانا