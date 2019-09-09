خليل: التحديات التي تحدق بلبنان لا يمكن مواجهتها الا بالوحدة وترك الخلافات

أكد وزير المال علي حسن خليل ان “التحديات التي تحدق بلبنان لا يمكن مواجهتها الا بالوحدة وترك الخلافات الشخصية جانبا”.

وقال خليل في كلمة له خلال المجلس العاشورائي في بلدة الصرفند “يجب العمل لحماية المكتسبات التي تحققت وسندفع نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مناخات الحوار والتمسك بعناوين القوة التي تحفظ للبنان توازن الردع في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وسندفع باتجاه ترتيب العلاقات بين الافرقاء”.

واضاف خليل “عاشوراء تؤكد حضورها وحيويتها من خلال التضحية ومن خلال تجاوزها الزمان والمكان لتصل الى وجدان الناس كأنموذج في الثبات والاستقامة وصنع الحياة الكريمة العزيزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام