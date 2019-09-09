“تجمع العلماء”: المقاومة الإسلامية أثبتت أنها درع الوطن

أكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان ان “المقاومة الإسلامية أثبتت أنها عندما تهدد فإنها تنفذ تهديدها وأنها بحق درع الوطن الذي يحمي أرضه وسماءه ومياهه”.

ولفت التجمع في بيان له الاثنين الى ان “المقاومة عندما أسقطت المسيرة فتحت صفحة جديدة في نوعية الصراع مع العدو الصهيوني، بحيث أصبح من الصعب عليه أن يفكر أن سماءنا مستباحة وأنه لا يستطيع إرسال مسيراته لتنفيذ اعتداءات دون أن يخاف من رد فعل المقاومة”.

واضاف التجمع “نحن نتوقع بعد اليوم أن يكون هناك أنواع أخرى من الصراع قد تكون بإرسال مسيراتنا إلى سماء فلسطين وتنفيذ عمليات نوعية ردا على ما فعله الكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية”.

من جهة ثانية، أشار التجمع الى انه “على أعتاب وصول مساعد وزير الخارجية الأميركية المكلف ترسيم الحدود ديفيد شنكر إلى لبنان ليستكمل مهمة سلفه ديفيد ساترفيلد، فإننا نعود لنؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية ليست وسيطا في النزاع بل هي طرف يعمل لصالح الكيان الصهيوني، وندعو لحصر النقاش مع المفوض بهذا الملف برئيس مجلس النواب نبيه بري والتأكيد على عدم استعدادنا للتنازل عن شبر واحد من أرضنا أو مياهنا الإقليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام