لجنة نيابية فرعية بحثت في قانون البلديات

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني النيابية والمكلفة درس قانون البلديات جلسة الاثنين في المجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: انور الخليل، انطوان بانو، سامي الجميل، محمد خواجه، الان عون، شامل روكز، وحضر عن وزارة المالية: مريانا معوض، ولؤي الحاج شحادة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اندريه سليمان وغدير العلايلي.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة بعد الجلسة فقد “تابعت اللجنة مناقشة خططها المقترحة لدرس قانون البلديات بهدف تحديثه وبحث اقتراحات القوانين الواردة الى اللجنة، وأولها اقتراح النائب سامي الجميل وهي تتابع النقاش في المواد المطروحة لا سيما المادة المتعلقة بالنسبية على ان تتابع البحث في جلسة لاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام