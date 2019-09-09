لجنة نيابية فرعية بحثت في قانون البلديات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 9 2019 - 16:14

لجنة نيابية فرعية بحثت في قانون البلديات

منذ 25 mins 9 September، 2019
لجنة نيابية
لبنان

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني النيابية والمكلفة درس قانون البلديات جلسة الاثنين في المجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: انور الخليل، انطوان بانو، سامي الجميل، محمد خواجه، الان عون، شامل روكز، وحضر عن وزارة المالية: مريانا معوض، ولؤي الحاج شحادة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اندريه سليمان وغدير العلايلي.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة بعد الجلسة فقد “تابعت اللجنة مناقشة خططها المقترحة لدرس قانون البلديات بهدف تحديثه وبحث اقتراحات القوانين الواردة الى اللجنة، وأولها اقتراح النائب سامي الجميل وهي تتابع النقاش في المواد المطروحة لا سيما المادة المتعلقة بالنسبية على ان تتابع البحث في جلسة لاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة