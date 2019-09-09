أبو فاعور أثنى على قرار تأليف لجنة وزارية لوضع استراتيجية موحدة لشراء الادوية واللوازم الطبية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3 تاريخ 29/8/2019 شكل بموجبه لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية، الصناعة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية تكون مهمتها، خلال مهلة شهرين، وضع استراتيجية وطنية موحدة لكيفية شراء الأدوية واللوازم الطبية.

وشدد وزير الصناعة وائل أبو فاعور على أهمية القرار “الذي هو بمثابة تتمة للتعميم الذي اصدره الرئيس سعد الحريري في وقت سابق حول اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في المشتريات العامة، واستكمالا للاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة الآيلة الى تأمين المناخ والبيئة الحاضنة لدعم القطاعات الانتاجية، انطلاقا من الحرص على تحقيق النمو ودعم الانتاج وتأمين فرص عمل جديدة وحماية العمالة الموجودة وتخفيض نسب البطالة”.

واعتبر أبو فاعور ان “اللجنة ستأخذ في الاعتبار اعطاء الأولوية في تشجيع المشتريات الحكومية خصوصا وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطبابة في المؤسسات العسكرية من صناعة الدواء اللبناني، الأمر الذي سيؤدي حكما إلى زيادة انتاج مصانع الدواء في لبنان، والاستثمار في هذا القطاع الواعد جدا، لا سيما ان فاتورة الدواء في لبنان كبيرة جدا وتصل الى نحو مليار ونصف مليار دولار سنويا، حصة المصانع الدوائية الوطنية منها متدنية جدا”، وتوقع أن “تخلص اللجنة الى نتائج مفيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام