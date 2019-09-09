فنيش: المقاومة لديها القدرة والجهوزية لتثبيت معادلة ردع العدو ومن يقف خلفه

ندد وزير الشباب والرياضة في الحكومة اللبنانية محمد فنيش بمحاولات البعض في الداخل اللبناني بالتشكيك في نيات المقاومة ومشروعها في ردها على الاعتداءات الاسرائيلية. ونبه “هؤلاء الى ضرورة ان يعوا خطورة مواقفهم التي تعطي غطاء وتبريرا للعدو للقيام بالاعتداءات على لبنان سواء أدرك ذلك اصحابها او لم يدركوا”.

وأكد فنيش في كلمة القاها في المجلس العاشورئي الذي أقامه حزب الله في “مجمع سيد الشهداء” في بلدة حارة صيدا الجنوبية ان “رد المقاومة على الاعتداء الاسرائيلي الاخير جاء لمصلحة لبنان لئلا نسمح للعدوان بتغيير قواعد الاشتباك ويعيدنا الى مرحلة ما قبل عصر الانتصارات، عندما كان يستبيح ارضنا ويهدد امننا ويستهدف مرافقنا”.

وقال فنيش إن “المقاومة لديها القدرة والجهوزية لتثبيت معادلة ردع العدو ومن يقف خلفه”، ودعا “المشككين في الداخل الى عدم نسيان ماذا كان سيحصل للبنان لولا لم تبادر المقاومة الى مواجهة العدو الصهيوني والتكفيري على السواء”، وأشار الى ان “ما تقوم به المقاومة هو لمصلحة لبنان وسيادته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام