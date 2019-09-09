الدفاع الأفغانية تعلن تحرير منطقة يمغان بعد 4 سنوات من سيطرة طالبان عليها

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على مديرية يمغان في ولاية بدخشان أقصى شمال شرق البلاد بعد 4 سنوات من استيلاء طالبان عليها، لتكون ثاني مديرية تعود لسيطرة الدولة في غضون أيام. وقالت الوزارة، في بيان الاثنين، “في ظل استمرار العمليات التي تنفذها القوات الأمنية والدفاعية في ولاية بدخشان، تم تحرير مديرية يمغان من قبضة حركة طالبان”. وأكد البيان أن رجال الأمن كبدوا مسلحي طالبان والمسلحين الأجانب المساندين لهم خسائر فادحة بالأرواح، لافتاً إلى أن عدداً من عناصر المتمردين استسلموا للقوات الحكومية.

وكان الجيش الأفغاني أعلن، السبت الماضي، تحرير مديرية وردوج في الولاية نفسها من سيطرة مسلحي طالبان، قتل خلالها نحو 100 عنصر من طالبان. وشدد البيان على أن “القوات الأمنية تواصل عملياتها ضد أعداء السلام والاستقرار في بدخشان بجدية تامة”. في سياق متصل، لقي 37 مسلحاً من طالبان مصرعهم في عملية عسكرية بولاية بغلان بشمال أفغانستان خلال الليلة الماضية. وقال الناطق باسم شرطة بغلان، جاويد بشارت، في بيان، أنه “نتيجة العمليات الجوية والبرية للقوات الأمنية في مدينة بول خمري ومديرينة بغلان مركزي في الليلة الماضية لقي 37 شخصا من المعارضة المسلحة مصرعهم وأصيب 16 آخرين بجروح”. ولفت المصدر إلى أن من بين القتلى 3 من قادة طالبان البارزين، كما ضبط رجال الأمن كميات من الأسلحة والذخيرة في العمليات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية