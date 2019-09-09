هواوي تستعد لإطلاق أول هواتفها بدون تطبيقات غوغل

تستعد شركة “هواوي” الصينية، للكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة (Huawei Mate 30)، في 19 ايلول الحالي، والتي من المتوقع أن تشحن دون أي تطبيقات أو خدمات من جوجل، وذلك وفقا لتقرير جديد من صحيفة “نيكي آسيان ريفيو”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت الحكومة الأميركية عدم تمديد المهلة الجزئية المتعلقة بوضع الشركة الصينية على القائمة السوداء، ويهدد الحظر الأميركي بضربة قادمة لمبيعات الشركة الصينية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا.

ويؤثر هذا القرار على تشكيلة (Huawei Mate 30)، كما أن جهازها القابل للطي (Huawei Mate X)، والذي من المتوقع أن يطرح للبيع بحلول نهاية الشهر، سيكون خاليا من منتجات وخدمات غوغل.

ويعني هذا الامر عدم وجود متجر غوغل بلاي، أو متصفح غوغل كروم أو بريد جيميل، أو منصة يوتيوب، أو خرائط غوغل المثبتة بشكل مسبق.

ومن المؤكد أن فقدان متجر تطبيقات غوغل بلاي هو الضربة الأكبر، إلى جانب مجموعة خدمات غوغل بلاي (Google Play Services)، التي تعتمد عليها العديد من التطبيقات الخارجية لكي تعمل بشكل صحيح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية