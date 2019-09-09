النفط يرتفع والسعودية تلمح لاستمرار تخفيضات أوبك بعد تعيين وزير جديد

ارتفع النفط يوم الاثنين جراء توقعات بأن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها أوبك ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضا بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في أوبك والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أي ما يعادل واحدا بالمئة إلى 62.15 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا ما يوازي 1.2 بالمئة إلى 57.17 دولار للبرميل.

والأمير عبد العزيز عضو في الوفد السعودي في منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ فترة طويلة، وعُين في منصب وزير الطاقة يوم الأحد خلفا لخالد الفالح، وهو نجل العاهل السعودي، وهذه المرة الأولي التي يتولى فيها أحد افراد الأسرة الحاكمة حقيبة النفط.

وشارك الأمير في المفاوضات الخاصة بالاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات بين أوبك والمنتجين من خارجها بما في ذلك روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وقال مسؤول سعودي يوم الأحد إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات السعودية وأوبك.

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الأحد إن المنتجين من أوبك وخارجها ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق النفط.

المصدر: رويترز