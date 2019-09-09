الطقس غدا غائم مع استقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم، مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء تكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس صيفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم، مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء تكون الضباب على المرتفعات.

– الاربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النبسية على الساحل بين 55 و 85%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية