الطقس غدا غائم مع استقرار في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 12:46

الطقس غدا غائم مع استقرار في درجات الحرارة

منذ 1 ساعة 9 September، 2019
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم، مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء تكون الضباب على المرتفعات.

–  الحال العامة: طقس صيفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.

*  الطقس المتوقع في لبنان:

–  الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم، مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء تكون الضباب على المرتفعات.

–  الاربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

–  درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

–  الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

–  الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

–  الرطوبة النبسية على الساحل بين 55 و 85%.

–  حال البحر: مائج.

–   حرارة سطح الماء: 29 درجة.

–  الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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