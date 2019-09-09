قوى الأمن الداخلي: ضبط 1154 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 08:48

قوى الأمن الداخلي: ضبط 1154 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 13 mins 9 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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