غرفة التحكم المروري: سقوط جريح في تصادم بين مركبتين على طريق عام طورزا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 08:48
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إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات لقوى العدوان السعودي الامريكي في مجازة بعسير
الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيسي القضاء والمجلس السيادي السوداني
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: سقوط جريح في تصادم بين مركبتين على طريق عام طورزا
منذ 14 mins
9 September، 2019
لبنان
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