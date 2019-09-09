غرفة التحكم المروري: سقوط جريح صدماً على أوتوستراد المدفون المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 08:48

غرفة التحكم المروري: سقوط جريح صدماً على أوتوستراد المدفون المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 14 mins 9 September، 2019
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