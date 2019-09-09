النائب قاسم هاشم: لوضع حد للاستهتار وسياسة المماطلة

غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا “ما طالعتنا به احدى الصحف صباح اليوم حول الكهرباء والهدر الحاصل وسوء الادارة بمثابة إخبار يستدعي من النيابات العامة المختصة التحرك وإجراء المقتضى وهو ما تتطلبه المصلحة الوطنية للحفاظ على المال العام ووضع حد للاستهتار وسياسة المماطلة التي فتحت الأبواب للفساد والنهب والهدر.

ما نأمله ان لا يتاخر تحرك المعنيين ولتبقى المداخلات السياسية والمصالح الحزبية والطائفية خارج اي ملف او قضية على هذا المستوى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام