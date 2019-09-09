اعلام العدو: إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من قطاع غزة تجاه مناطق الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2019 - 01:12

اعلام العدو: إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من قطاع غزة تجاه مناطق الجنوب

منذ 3 ساعة 8 September، 2019
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