الراعي: الجبل هو قلب لبنان النابض وعلينا ان نحميه معا

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “ندعو كي يستمر هذا العيش معا في هذا الجبل الذي نعتبره العمود الفقري للحياة اللبنانية”، واعتبر انه “اذا كان الجبل بخير يكون لبنان كله بخير لان الجبل هو قلب لبنان النابض وهو العامود الفقري الذي علينا ان نحميه معا”.

واضاف الراعي في حديث له من الجبل الاحد “لدينا مع أخواننا الموحدين الدروز بني معروف، تاريخ طويل من التعاون من أيام فخر الدين”، وتابع “هذا التعاون ادى الى تأسيس الكيان اللبناني واعلان دولة لبنان الكبير 1920″، واكد “لذلك نحن معنيون موحدين الدروز ومسيحيين بالمحافظة على هذا الوطن ليبقى وطن التعددية، وطن التنوع الديني والثقافي والحزبي والسياسي كي يبقى وطن الديموقراطية ووطن الحريات العامة وطن الإنسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام