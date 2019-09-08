لودريان: فرنسا تأمل بعلاقات أفضل مع إيطاليا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد إن بلاده تأمل بعلاقات بناءة أكثر مع الحكومة الإيطالية الجديدة المؤيدة لأوروبا.

واضاف لودريان أن “هذه الحكومة الإيطالية تبدو أكثر تصميما على علاقات إيجابية مع فرنسا وأكثر انفتاحا أيضا على تطبيق سياسات مشتركة للهجرة”، وتابع “نحن مستعدون للتحدث اليها”.

ولفت لودريان الى انه “بعث برسالة الى دي مايو نظيره الجديد”، وتابع “أتمنى أن يكون لدينا علاقات بناءة أكثر مع إيطاليا”، وأضاف “الجميع يرون أن هناك اجواء جديدة، لم نعد نتبادل الشتائم والإهانات ونتطلع للعمل سويا من خلال الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية