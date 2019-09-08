القومي: الاحتلالان الأميركي والتركي يصران على مواصلة العدوان الارهابي ضد سوريا

دان “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في بيان له الاحد “قيام الولايات المتحدة الأميركية وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية”، معتبرا ان “في هذا التطور الخطير إصرارا من الاحتلالين الأميركي والتركي على مواصلة العدوان الارهابي ضد سوريا”.

وجدد القومي رفضه وإدانته “للاتفاق الأميركي- التركي باقامة ما يسمى المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية”، معتبرا أن “كل الإجراءات التي تتم وفقا للاتفاق المذكور، إنما هي أعمال عدوانية موصوفة وأن للسوريين حق مشروع يكفله القانون والمواثيق الدولية بالتصدي للعدوان ومقاومته”.

وأكد القومي أن “قوى الاحتلال والعدوان، بكل عتوها وارهابها، لن تستطيع فرض إملاءاتها ومعادلاتها على أي منطقة سورية، خصوصا أن الدولة السورية حاسمة في قرارها ببسط السيادة على كامل أراضيها، وبأن الجيش السوري بمؤازرة القوى الرديفة والحليفة، لن يتوقف عن تحقيق الانجازات والانتصارات، حتى سحق الارهاب وطرد كل غاز ومحتل”.

وشدد القومي على ان “مقاومة الاحتلال والعدوان حق مشروع، ونحن متمسكون بهذا الحق، وخيارنا المقاومة حتى تحرير كل شبر محتل من ارضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام