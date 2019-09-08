بومبيو: المفاوضات مع “طالبان” ميتة لكن الضغط على الحركة مستمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن “الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة طالبان لإجبارها على الالتزام بالتعهدات التي قدمتها في إطار مفاوضات السلام المعلقة بين الطرفين”.

وقال بومبيو الأحد إن “الرئيس دونالد ترامب لا ينوي تخفيف الضغط على الحركة ما لم تلتزم بتعهداتها، ولا يعتزم خفض دعم إدارته لقوات الأمن الأفغانية ما لم تتخذ طالبان خطوات ملموسة لإظهار الجدية تجاه إحلال السلام”.

ولفت بومبيو الى أن “مفاوضات السلام مع طالبان ميتة في الوقت الحالي”، واضاف أن “واشنطن استدعت مبعوثها الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد لرسم طريق إلى الأمام”.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان ترامب تعليق مفاوضات “السلام” الجارية في قطر مع “طالبان”، بعد مقتل جندي أمريكي جراء تفجير في كابل تبنته الحركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

المصدر: روسيا اليوم