استشهاد الاسير الفلسطيني بسام السايح في احدى المستشفيات في كيان العدو الإسرائيلي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 8 2019 - 17:48

استشهاد الاسير الفلسطيني بسام السايح في احدى المستشفيات في كيان العدو الإسرائيلي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد

منذ 19 mins 8 September، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة