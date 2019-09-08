القاهرة: نتواصل مع المغرب للتأكد من سبب وفاة العالم النووي المصري

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد أنها تتابع من خلال سفارتها في المغرب، إجراءات نقل جثمان العالم النووي، أبو بكر عبد المنعم رمضان، إلى مصر إثر وفاته في مدينة مراكش.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “السفارة المصرية بالمغرب تتابع إجراءات نقل جثمان العالم النووي”.

وأكدت الوزارة أنه “ووفقا للإجراءات المتبعة في المملكة المغربية، تم الأمر بتشريح الجثمان، وقد أثبت تقرير التشريح الأولي أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية حادة”، وتابعت “تجري النيابة العامة المغربية تحليلا معمقا بواسطة الطب الشرعي المغربي للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة”.

يذكر أن الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، وقد توفي بمدينة مراكش بالمغرب مساء يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية لطاقة الذرية حول التلوث البحري.

المصدر: روسيا اليوم