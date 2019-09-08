غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بعدة مركبات متوقفة جانب طريق مار مارون في منطقة الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2019 - 17:50

غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بعدة مركبات متوقفة جانب طريق مار مارون في منطقة الحدث

منذ 41 mins 8 September، 2019
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