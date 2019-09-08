لبنان: إخماد حريق شب في بلدة بقضاء عكار شمال البلاد

قام عناصر الدفاع المدني اللبناني بإخماد حريق شب في خراج بلدة حرار العكارية- منطقة الشميس في عكار شمال لبنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “حريقا اندلع في خراج بلدة حرار العكارية- منطقة الشميس بسبب سرعة الهواء، وأتى على مساحة من أشجار الصنوبر والأعشاب اليابسة”، وتابعت “قد ناشد الأهالي الدفاع المدني لإخماد النيران خوفا من وصولها الى منازلهم”.

ولفتت الوكالة الى ان “عناصر ومتطوعي الدفاع المدني في مركز الصدقة عملوا على بمساندة من مركز بزبينا بكافة آلياتهم وبمساعدة الأهالي بصهاريج المياه على تطويق الحريق قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام