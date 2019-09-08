فضل الله: العدو الإسرائيلي يفكر ألف مرة قبل أي عدوان على بلدنا أو استهداف لمقاومتنا

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “العدو الإسرائيلي يفكر ألف مرة قبل أي عدوان على بلدنا أو استهداف لمقاومتنا، لأنه بات يعلم أن هناك إرادة بالرد مهما كانت النتائج، وهو يعلم أن إرادة المقاومة كانت تستهدف آلية متحركة فيها جنود، وأن الهدف كان محددا”.

وقال فصل الله خلال مجلس عاشورائي أقامه حزب الله في مجمع أهل البيت في مدينة بنت جبيل “اليوم تستطيع هذه المقاومة أن تفتخر بأنها أوصلت لبنان إلى هذا المكان، ولا سيما أن أمة هذه المقاومة شجاعة وجريئة”.

ولفت فضل الله الى ان “المقاومة التي ارتقت ببلدها إلى هذا المستوى، معنية بأن تسعى وتسهم في إصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية، وهذا الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، لأن حجم الانحراف في مؤسسات الدولة كبير، وحجم الالتواء في موازنات الدولة متراكم من سنوات طويلة”.

واوضح فضل الله “نحن لن نيأس بالرغم من الكلام الكثير الذي يقال لنا بأننا دخلنا في معركة كبيرة من الصعب أن تحقق فيها النتائج، فالذي يثق بهذه المقاومة التي انتصرت على العدوين الإسرائيلي والتكفيري، عليه أن يثق بأن هذه المقاومة إن شاء الله ستحقق انجازات”، وتابع “هي حققت انجازات في الملف الداخلي، وهناك أمور لا تظهر مباشرة وهي بحاجة للوقت، ولكن لدينا أمل بإصلاح موازنات الدولة ما يعود بالنفع على كل مواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام