أكثر من 300 صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي

اقتحم مئات الصهاينة المسجد الاقصى المبارك خلال الاسبوع الماضي، في اعتداء واضح على حرمات المقدسات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “326 من المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي”، وأضافت أن “من بين مقتحمي الاقصى الاسبوع الماضي الحاخام إسرائيل أرييل والحاخام يتسحاق يعقوبيتش والحاخام إليشاع ولفسون والحاخام ميخي يوسف”.

وأشارت المصادر إلى أن “هذا الاسبوع وقع حدث خطير وكان له صدى واسع من وسائل الإعلام عندما اقتحمت مجموعة النيابة العامة للدولة برئاسة النائب العام للدولة شاي نيتسان ، ودخولهم في قبة الصخرة ، بعد أن تم إغلاقها أمام اليهود منذ عام 2000 ، باستثناء السلطات الأمنية وممثلي سلطة الآثار”.

المصدر: فلسطين اليوم