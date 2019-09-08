   العاهل السعودي يعين نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

عيّن العاهل السعودي نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة بعد إعفاء خالد الفالح من منصبه، وذلك بموجب أمر ملكي نقلته الأحد وكالة الأنباء الرسمية السعودية. ويأتي تعيين الأمير عبد العزيز، الأخ غير الشقيق لولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان، في وقت تستعد المملكة فيه لطرح أسهم من شركة أرامكو للاكتتاب العام. وجاء في الأمر الملكي “يعفى معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه”، مضيفاً “يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة”. وتم كذلك تعيين نائب جديد لوزير الطاقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية