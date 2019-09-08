وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: لا تأجيل لبريكست في الظروف الحالية (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2019 - 13:16
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: لا تأجيل لبريكست في الظروف الحالية (ا ف ب)
منذ 37 mins
8 September، 2019
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