رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الخميس المقبل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2019 - 13:16

رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الخميس المقبل (سبوتنيك)

منذ 39 mins 8 September، 2019
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