صالحي: الاتحاد الأوروبي لم ينفذ التزاماته مثلما وعد

أكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي أن “الاتحاد الأوروبي لم ينفذ التزاماته مثلما وعد”. وفي تصريح صحفي ادلى به في ختام محادثاته الاحد مع المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فروتا ، قال صالحي إن “الاتحاد الاوروبي كان من المقرر أن يسد الفراغ الناجم عن غياب اميركا (خروج اميركا من الاتفاق النووي) لكنه للأسف لم يستطع العمل مثلما وعد”. واضاف “إننا سمعنا حتى اسوأ من ذلك من المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي الذي قال بأننا ملتزمون بالاتفاق النووي ما دامت ايران ملتزمة به. إنني استغرب من هذا السؤال ومن رد المتحدث. التزام اوروبا بأي شيء ؟ هل الالتزام بعدم الالتزام ام الالتزام بمخالفة الوعد ؟” .

وفي السياق، أكد صالحي أن “موضوع الاتفاق النووي ليس طريقاً ذا اتجاه واحد وكان من المقرر ان يكون ثنائي الاتجاه”، مضيفاً أنه “لو كان من المقرر ان يكون (الاتفاق النووي) احادي الاتجاه فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب بالتأكيد مثلما فعلت في اتخاذ الخطوات الثلاث”.

المصدر: وكالة أنباء فارس