سلاح الجو اليمني المسير يهاجم هدف عسكري هام في خميس مشيط بعسير

نفذ سلاح الجو اليمني المسير، اليوم السبت، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على هدف عسكري هام في خميس مشيط بعسير.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بعدد من طائرات قاصفk2 هدفا عسكريا هاما في خميس مشيط، مؤكداً أن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية.

وأشار العميد سريع الى أن عملية سلاح الجو المسير تأتي ردًا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية 53 غارة جوية.

وكان سلاح الجو المسير نفذ أمس الجمعة، هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على هدف عسكري هام في ذات المنطقة بعسير وحقق إصابات دقيقة.

يذكر أن سلاح الجو المسير شن خلال الأيام الماضية، سلسلة عمليات هجومية بطائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط مستهدفا أهدافا حيوية ومرابض الطائرات الحربية بالقاعدة.

المصدر: المسيرة