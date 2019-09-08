وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد عدم وصول أي اصابات الى المستشفيات جراء العدوان على قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2019 - 00:28

وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد عدم وصول أي اصابات الى المستشفيات جراء العدوان على قطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 36 mins 7 September، 2019
أخبار موقع المنار

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