طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعا للمقاومة وسط قطاع غزة، وموقعًا آخرا شمال القطاع ( فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2019 - 00:28

طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعا للمقاومة وسط قطاع غزة، وموقعًا آخرا شمال القطاع ( فلسطين اليوم)

منذ 52 mins 7 September، 2019
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