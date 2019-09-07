#متحدث_القوات_المسلحة_اليمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية على هدف عسكري هام في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 22:48

#متحدث_القوات_المسلحة_اليمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية على هدف عسكري هام في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف (المسيرة)

منذ 38 mins 7 September، 2019
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