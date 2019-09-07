تسلل لـ4 فلسطينيين من قطاع غزة الى داخل الثكنات الصهيونية

ذكرت وسائل اعلام عبرية ان اربعة فلسطينيين تسللوا عصر اليوم من قطاع غزة الى داخل احد الثكنات العسكرية على حدود شمال القطاع واستولوا على معدات عسكرية وانسحبوا قبل ان تتمكن قوات الاحتلال من الوصول الى المكان.

وهذا واعلنَ جيشُ الاحتلالِ الصِهيوني تَعرُّضَ آليةٍ عسكريةٍ قربَ حدودِ قِطاعِ غزة جراءَ انفجارِ عبوةٍ ناسفة القتها طائرةٌ مسيرةٌ اجتازت حدودَ غزة، قبلَ اَن تعودَ الى داخلِ القِطاع. وتُعَدُّ هذهِ المرةَ الثانيةَ التي تقومُ طائرةٌ مسيرةٌ بعمليةٍ من هذا النوع، حيثُ كشفَت سرايا القدسِ في الثلاثينَ من ايار/ مايو الماضي عبرَ تسجيلٍ مُصَوَّرٍ استهدافَ دبابةٍ صِهيونيةٍ بعبوةٍ اطلقَتها طائرةٌ مسيرة، حيثُ عمدَ آنذاكَ جيشُ الاحتلالِ الى التكتمِ عن العمليةِ وحجمِ الاضرار.

المصدر: قناة المنار