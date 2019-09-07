مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 7-9-2019

فيما أعينُ الصهاينةِ على طائراتِهِمُ المُسَيَّرة ، وأيديهِم مغلولةٌ، ولا حولَ ولاقوةَ لهم في منعِ تنفيذِ المقاومةِ وعدَها بالردِّ على عدوانِ الضاحيةِ الجَنوبيةِ متى أرادت،جاءَتهُم مُسَيَّرةٌ من حيثُ لم يحتَسِبوا ربما،من حدودِ قِطاعِ غزة، وألقت صاروخاً على عربةٍ عسكريةٍ على حدودِ القِطاعِ وذلكَ في اطارِ ردِّ المقاومةِ الفِلَسطينيةِ على الاعتداءاتِ الاسرائيليةِ المتجَدِّدَة. ولا بُدَّ أنَّ الصهاينةَ سيقرأونَ في التطورِ النوعيِ في العمليةِ هذهِ مثلَما يحاولونَ القراءةَ في اِخفاقاتِ أفيفيم التي أظهَرَت بِحَسَبِ اِعلامِ العدوِ وجودَ خللٍ عميقٍ على مستوى الالتزامِ بالاوامرِ والقدرةِ على تنفيذِ المَهامّ.

ومن مَهامِّهِ “كَساقٍ للقهوة” لدى صِهرِ الرئيس الاميركي كوشنير الى مرشَّحٍ لاكثرِ الملفاتِ تعقيداً كمبعوثٍ أميركيٍ الى الشرقِ الاوسط، اِنَهُ “أفي بيركوفيتش” ابنُ الثلاثينَ الذي امضى سنتينِ في كِيانِ الاحتلالِ لاِتمامِ دراستِهِ التَلمودية، وصفتهُ صحيفةُ ديلي تلغراف البريطانية بفتىَ القهوةِ كَونَهُ رجلٌ لا يملِكُ خبرةً سياسية، وكانت واجباتُهُ الرئيسيةُ مجردَ خِدماتٍ لوجستيةٍ يوميةٍ لكوشنير كإحضارِ القهوةِ وتنسيقِ الاجتماعات.

الى عينِ التينة، أكثرُ من فنجانِ قهوةٍ وغَداءٍ حضرت على مأدُبةِ الرئيس نبيه بري. لقاءٌ جمعَ حزبَ الله والاشتراكي برعايةِ رئيسِ مجلسِ النواب الذي قطعَ اِقامَتَهُ العاشورائيةَ في مصيلح وعادَ الى بيروتَ لاجلِ لقاءِ المصارحة. الرئيسُ بري طرحَ الملفاتِ الخلافيةَ من عينِ دارة مروراً بقبرشمون وصولاً الى قضايا ذاتِ طابَعٍ إقليميّ. قدّمَ حلاًّ لكلِ جُزئية، وحازَ موافقةَ الطرفينِ عليه. فهل عادتِ الامورُ الى ما قبلَ عين دارة بعدَما اُديرَ البتُ بالاخيرةِ الى القضاءِ المختَصّ؟

القطارُ وُضِعَ على السكة قالَ حسين الخليل المعاونُ السياسيُّ للامينِ العامِّ لحزبِ الله في خِتامِ الاجتماع.

اما قطارُ الانتخاباتِ الفرعيةِ في صور، فقد سَلَكَ السكةَ القصيرةَ لتخفيفِ المَشَقَّةِ والكُلفَةِ على المواطنِ والدولةِ معا. اذ يُتَوَقَّعُ أن تُعلِنَ وزيرةُ الداخلية يومَ الاثنين في مؤتمرٍ صِحافيٍ فوزَ مرشحِ حزبِ الله وحركةِ أمل حسن عز الدين بالتزكيةِ بعدَ انسحابِ المحامية بُشرى الخليل.

المصدر: قناة المنار