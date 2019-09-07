تدابير سير لمناسبة المسيرة العاشورائية في الضاحية الثلاثاء

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

“لمناسبة ذكرى عاشوراء، ستقام يوم الثلاثاء 10/9/2019 مسيرة حاشدة تجوب شوارع الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

لذلك، سيتم منع مرور الآليات على مختلف أنواعها، عبر الطرقات المؤدية إلى الضاحية، اعتبارا من الساعة 2.00 من فجر تاريخ 10/9/2019 حتى انتهاء المراسم، باستثناء بعضها التي سيمنع المرور عبرها اعتبارا من الساعة 5.00 من فجر التاريخ المذكور، ولحين انتهاء المراسم، وهي التالية:

– من الطيونة بإتجاه طريق صيدا القديمة.

– من السفارة الكويتية باتجاه جسر المطار.

– من مستديرة الصياد باتجاه جادة الشهيد عماد مغنية وغاليري سمعان.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي تسهيلا لحركة المرور ومنعا للإزدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام