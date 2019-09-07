النائب بزي: لتنفيذ ما اتفق عليه في بعبدا

شدد النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا بلدية وحركية وشعبية في مكتبه في بنت جبيل، على “أهمية المحافظة على الاستقرار السياسي وتدعيم الوحدة الداخلية”، منوها ب”جهود الرئيس نبيه بري في ترسيخ التفاهمات بين الأطراف”.

وتحدث عن “ترجمة ما تم الاتفاق عليه من بنود وملفات في بعبدا الى آليات تنفيذية لإنقاذ الوضع الاقتصادي بكل تشعباته”، واعتبر ان “الوقت لا يحتمل العبث والمزح، بل العمل ثم العمل”.

من جهة أخرى، قدم بزي على رأس وفد من حركة “أمل”، التعازي بشقيقة “الشهيد الأخضر العربي” في بنت جبيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام