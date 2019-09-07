كرامي: سيتم اللجوء إلى حل احتياطي لانقطاع الكهرباء في الميناء خلال اقل من 24 ساعة

تابع رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، مع المعنيين، أزمة انقطاع الكهرباء في الميناء بعد انفجار خزان الكهرباء قبل بضعة أيام، وقال في تصريح: “تشهد أحياء مدينة الميناء في طرابلس انقطاعا تاما في الكهرباء، بسبب عطل طرأ على احد المحولات، ويبدو انه يحتاج إلى أيام عدة لإصلاحه”.

أضاف: “الواقع أن الأعطال أمر طبيعي ووارد، ولكن غير الطبيعي وغير المنطقي ان يكون تعامل الدولة مع الاعطال هو بالطريقة التي تم التعامل بها، اذ اقتصرت المواقف على الوعود والاستنكار والاتصالات، وهذا لا يحل المشكلة، وكان يجب الاسراع في اليوم نفسه الى ايجاد حل طارئ عبر محول احتياطي لتغذية المنطقة ولو لمدة قليلة بانتظار ان يتم اصلاح العطل، وفعليا هذا ما فعلناه عبر متابعتنا الموضوع مع المعنيين وهذا ما اقترحناه وباذن الله سيتم اللجوء الى هذا الحل الاحتياطي خلال اقل من 24 ساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام