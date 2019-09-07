الولايات المتحدة: تبادل المعتقلين مؤشر على خفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا

رحبت الولايات المتحدة بعملية تبادل المعتقلين، التي نفذتها اليوم السبت روسيا وأوكرانيا، معتبرة أن هذا الإجراء يشير إلى تكثيف الحوار بين البلدين وخفض التوتر في علاقاتهما.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية لدى موسكو، أندريا كالان، في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر”: “نرحب بالتقارير حول عملية تبادل المعتقلين، وتثلج صدورنا المؤشرات على حوار أكثر كثافة وخفض التوتر بين روسيا وأوكرانيا”.

ونتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنجزت موسكو وكييف، السبت، أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا.

وتعليقا على هذا التطور، اعتبرت الخارجية الروسية أن تنفيذ مثل هذه العملية بات ممكنا بفضل “إبداء الإدارة الأوكرانية الجديدة بقيادة زيلينسكي موقفا عاقلا واستعدادها للتوافقات”.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم بالمرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين حول استئناف الحوار بين أوكرانيا وروسيا ووقف النزاع في منطقة دونباس شرق بلاده.

المصدر: وكالات