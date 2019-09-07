قوى الأمن: توقيف 20 مخالفا لقانون الصيد في البقاع

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “تتابع القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي ملاحقة المخالفين للقانون الرقم /580/ نظام الصيد البري في لبنان.

على الأثر، تمكنت قطعات قيادة منطقة البقاع الإقليمية في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف /20/ شخصا في مناطق: اللبوة، حربتا، نحلة وجرود نحلة، المنصورة، راس بعلبك، لالا، عميق، راشيا، صغبين، بمخالفات وضع شباك صيد عدد/7/، صيد دون ترخيص، وجرى ضبط بنادق صيد مع متمماتها وشباك. كما نظمت محاضر ضبط بحقهم، وتعهدوا بعدم وضع شباك.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على استعداد لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة للقانون المذكور أعلاه، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو…)، سواء من المواطنين أو الجمعيات البيئية، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة “بلغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام